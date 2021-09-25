В Якутске всех школьников перевели на дистанционное обучение

Все школы Якутска с 25 сентября по 8 октября перейдут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, среди детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления образования города Алексея Семенова.

Он привел данные регионального Роспотребнадзора, согласно которым за последнюю неделю в Якутске был зарегистрирован 8171 случай заболевания ОРВИ, включая грипп, что превышает эпидемиологический порог в 2,6 раза. Относительно показателей предыдущей недели заболеваемость выросла в 12,8 раза.

Ранее стало известно, что из-за значительного увеличения числа заболевших ОРВИ, включая COVID-19, детей на дистанционное обучение с понедельника, 27 сентября, будут переведены все школы Саратова.

До этого сообщалось, что в России зафиксировали антирекорд по числу умерших от коронавируса.