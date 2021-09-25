Вирусолог рассказал о вероятности начала новой волны COVID-19 в России

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев рассказал, в каких регионах России следует опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны COVID-19. Об этом сообщает «радио Sputnik».

«По динамике заболеваемости понять, идет настоящая новая волна COVID-19 или нет, пока нельзя. Рост заболеваемости может быть из-за того, что сейчас дети пошли в школы, а студенты в университеты», — отметил Скулачев.

По его мнению, на распространение инфекции влияет прохладная осенняя погода, ведь люди меньше выходят на улицу и меньше проветривают помещения.

Вирусолог отметил, что есть высокая вероятность новой волны коронавируса в Россию, которая принесет очередные штаммы инфекции.

По его словам, Москва и Санкт-Петербург в меньшей степени относятся к этому параметру, ведь в этих города большое количество переболевших и вакцинированных. При этом, «в других регионах, в меньших городах такой серьезной эпидемии не было».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о росте заболеваемость коронавирусной инфекцией в 36 регионах России.