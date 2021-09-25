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Россияне стали чаще покупать лекарства в интернет-магазинах

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Количество онлайн-покупок лекарств выросло на 17% после постановления Правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании ЮMoney.

С 1 по 23 сентября рост оборотов интернет-магазинов и количества покупок среди клиентов сервиса составил 17% и 18% соответственно.

Покупателей стало на 13% больше, а интернет-магазинов — на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей. По сравнению с сентябрем 2020 года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок — на 129%.

Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов — на 13%. Среднемесячные темпы роста составляют 1,2%».

В исследуемый период медикаменты чаще всего оплачивали банковскими картами — 74%. Вторые по популярности — Pay-платежи, которые выросли с 7% до 14% оплаченных покупок. На третьем месте — выставление счетов через социальные сети: показатель составил 12%, что на 3% больше прошлогоднего.

Ранее сообщалось, что в июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 сентября несетевым аптекам и маркетплейсам дистанционно разрешается продавать безрецептурные медикаменты.

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