В Роспотребнадзоре назвали число привитых от COVID-19 россиян

Привитых от коронавируса в России всего 47 млн человек, этого недостаточно, чтобы «остановить» заражение инфекцией в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-1».

«У нас взрослых <…> пусть будет 110-115 миллионов. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу [вакцины от COVID-19], это же меньше половины, это не 60%, это не 80%. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть», — сказала Попова.

Ранее Попова заявила, что в настоящее время в стране фиксируется рост заболеваемости как сезонными инфекциями, так и COVID-19, в дальнейшем ожидается увеличение числа заболевших. При этом она исключила введение локдауна в России в ближайшее время.

24 сентября в России был зафиксирован новый антирекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции, за сутки скончались 828 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».