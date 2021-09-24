Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в 36 субъектах РФ. Об этом в интервью телеканалу «Россия -1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в первую очередь ситуация с ростом заболеваемости наблюдается в крупных городах.

«В первую очередь рост [заболеваемости] идет в крупных мегаполисах. 36 субъектов [РФ находятся] в росте. Этот рост продолжается», — подчеркнула Попова.

Попова особо подчеркнула, что привитые от COVID-19 в России практически не входят в число умерших от инфекции. По мнению главы Роспотребнадзора, российские вакцины от коронавируса очень эффективны — только 2% привитых от COVID-19 в РФ заразились штаммом «дельта».

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что люди, переболевшие коронавирусом, находятся в группе риска по заражению гриппом. Глава Роспотребнадзора отметила, что такой категории граждан необходимо вакцинироваться в первую очередь.

Глава Роспотребнадзора также ранее рассказала, что на данный момент нет оснований говорить, что пандемия коронавирусной инфекции в России остановится.