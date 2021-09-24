СК проверит видео о нападении школьного охранника на подростка в Тюмени

Следственный комитет проводит проверку после сообщений СМИ об избиении подростка охранником одной из школ Тюмени, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, опрашивается руководство школы, выполняются иные проверочные мероприятия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СК, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также будет дана оценка эффективности ведомственного контроля должностных лиц образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что охранник одной из тюменских школ напал на учащихся — сначала он попытался задушить молодого человека. Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Тюмень N1». Потасовка произошла возле средней школы №92. На видео пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия сначала нападает на школьника. Одна из девушек-подростков бросается на охранника, отчего он хватает ее за горло, с криками перебрасывает через забор у газона и роняет на землю. За девушку пытаются заступиться сверстники, крича, что «он ее душит».

По предварительным данным, причиной такого поведения охранника стало то, что школьники курили во дворе и якобы агрессивно вели себя на перемене. Прежде чем напасть на школьников, охранник, не стесняясь в выражениях, попытался прогнать их.