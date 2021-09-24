В Красноярском крае предотвратили нападение на школу

Правоохранительные органы задержали в Красноярском крае молодого человека, который готовил нападение на школу. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он добавил, что за последние годы было совершено около десятка нападений на учебные заведения в разных регионах России. Иных подробностей глава Следственного комитета не предоставил.

20 сентября студент, который находился на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат Следственного комитета России.