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Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве потушен

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пожарные потушили возгорание в общежитии Военного университета Минобороны в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«05:54 мск объявлена полная ликвидация пожара», — заявили в ведомстве.

О пожаре в общежитии университета Минобороны в Москве стало известно накануне. В целях безопасности были эвакуированы около 100 человек. Пожар начался на верхних этажах здания, позже началось обрушение кровли.

Изначально площадь пожара составляла около 100 квадратных метров, затем она постепенно выросла до тысячи квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. Не менее 120 человек и несколько десятков единиц техники были заняты в тушении пожара.

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