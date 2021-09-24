На Алтае рыбак нашел человеческий скелет

Пожилой рыбак обнаружил скелетированные останки человека на берегу реки Катунь на Алтае, сообщили в краевом управлении СК.

Следственные органы начали проверку по факту случившегося. Устанавливается личность погибшего и обстоятельства его смерти, в связи с чем назначен ряд судебных экспертиз.

По предварительным данным, 65-летний мужчина, проживающий в Кемеровской области, рыбачил на берегу Катуни 19 сентября. Находясь в урочище на левом берегу, он обнаружил в песке скелет.

«На следующий день мужчина обратился в территориальный отдел полиции, сообщив в правоохранительные органы о своей находке. Следователями...совместно с очевидцем и сотрудниками полиции незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, произведен осмотр и изъятие скелетированных останков», — говорится в сообщении.

Ранее на стройке в Приморье были обнаружены человеческие останки начала прошлого века.