Роднянский обратился к общественности с просьбой «дать передохнуть» семье Звягинцева

Продюсер Александр Роднянский обратился к журналистам и поклонникам режиссера Андрея Звягинцева с просьбой дать передохнуть его семье в этот сложный и момент. Об

этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный», — написал он.

Роднянский также подчеркнул, что многие помогают семье режиссера, в том числе крупнейшие бизнесмены и политики. Продюсер отметил, что когда состояние Звягинцева придет в норму, он обратится к ним поименно и поблагодарит.

«Я хотел бы попросить вас проявить терпение и уважение к Андрею Петровичу и его семье. Спасибо», — заключил он.

Ранее, 12 сентября, Андрея Звягинцева госпитализировали в одну из немецких клиник. Как позже выяснилось, режиссер еще в начале июля заразился коронавирусом и очень тяжело переносил болезнь. Его легкие были поражены более чем на 90%.

В результате, врачи были вынуждены подключить кинематографиста к аппарату ЭКМО. Накануне, 22 сентября, стало известно, что его вывели из состояния искусственной комы.