Опубликованы кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском

Появилось видео с места падения самолета Ан-26 под Хабаровском. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Видео было снято из кабины мимо пролетающего воздушного судна. На кадрах видны поваленные деревья, что может быть последствием крушения.

Ранее в МЧС заявили об обнаружении обломков пропавшего самолета.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. В этот момент воздушное судно находилось в 38 км от Хабаровска на сверхнизкой высоте на высоте 600 м. В самолете были шесть человек. Сообщалось, что борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

На поиски самолета был направлен вертолет Ми-8 Росавиации. В МЧС предположили, что Ан-26 мог пропасть с радаров из-за плохой погоды. Также в качестве одной из версий предполагаемого крушения рассматривается ошибка пилотирования.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (Нарушение правил безопасности движения).