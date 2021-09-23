Джонсон призвал лидеров взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата

Cop26 (конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата 2021 года) должна стать «поворотным моментом для человечества» всего за 40 дней, призвал мировые державы премьер-министр Борис Джонсон на саммите по климату в Глазго. Об этом пишет The Gurdian.

Обращаясь к генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, Джонсон заявил, что человечеству пора «повзрослеть».

«Пора нам прислушаться к предупреждениям ученых - и взглянуть на Covid, если вы хотите, чтобы мрачные предсказания ученых сбываются», - заявил британец.

«Мир - эта драгоценная голубая сфера с коркой яичной скорлупы и клочком атмосферы - это не какая-то неразрушимая игрушка, некая надувная пластмассовая комнатка, которой мы можем бросаться, сколько душе угодно», - добавил он.

Джонсон призывает мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем. Он также указал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

Ранее на этом же мероприятии президент США Байден призвал мировое сообщество готовиться к следующей пандемии.