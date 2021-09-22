Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский рассказал, почему совершили покушение на его помощника 00:22
Врач Тимаков назвал сроки наступления плато по COVID-19 в России 00:18
Президент ФИФА Инфантино оценил возможности российской сборной 00:14
В Совфеде заявили, что Россия ответит на новые санкции США против ее граждан 00:09
Суд вынес главе МВД постановление из-за штрафов блогера Эдварда Била 00:01
«ПСЖ» вырвал победу у «Меца» на 95-й минуте 00:01
Химики выяснили, почему дети не любят брокколи 22.09.2021, 23:47
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и вылетел... 22.09.2021, 23:46
Псаки объяснила рекордное падение рейтинга Байдена пандемией коронавируса 22.09.2021, 23:44
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в пермском вузе... 22.09.2021, 23:37

Первому ребенку, родившемуся в результате ЭКО с минимизацией генетических рисков, исполнился год

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Аурея Смигродски (Aurea Smigrodzki) — первый ребенок, родившийся в результате ЭКО с минимальным генетическим риском, отметил свой день рождения, написали в издании pcr.news со ссылкой на Bloomberg.

При планировании беременности родители девочки обратились в компанию Genomic Prediction, которая помогла им отобрать эмбрион на основе оценки возможных генетических заболеваний (полигенного риска). Отец Ауреи – Рафаль Смигродски – врач-невролог из США. Он имеет докторскую степень по генетике человека, и считает, что родители обязаны думать о здоровье будущего ребенка, опираясь на науку и достижения медицины. Вместе с сотрудниками лаборатории ЭКО он выбирал эмбрион с наименьшими генетическими склонностями к возможным заболеваниям сердца, диабета и рака.

«Долг родителей — дать ребенку максимально здоровый жизненный старт», — считает сертифицированный медик из США.

По его мнению, оценка полигенного риска ничем не отличается от вакцинации, так как эти меры способны предотвратить серьезные заболевания и последствия для здоровья.

Лаборатория, в которую обратилась семейная чета Смигродски, начала продавать свой генетический тест на полигенные признаки три года назад. К 2019 году подтвердилось применение теста при планировании как минимум одной беременности. Отношение специалистов по генетике и имплантации эмбрионов к такому подходу неоднозначно: некоторые называют его неэтичным.

Так, специалисты независимого научно-исследовательского Центра Гастингса, базирующийся в Гаррисоне, расположенного в Нью-Йорке, считают, что оценка риска генетических увеличит социальный разрыв между теми, кто может себе позволить такой тест, и теми, кому это не по карману. Однако родители детей, не имеющие выявленных генетических заболеваний, но столкнувшиеся с таковыми при их рождении, такому тесту были бы только рады.

Конечно, тест не может полностью предотвратить генетическую несовместимость будущих родителей, но поможет избежать многих рисков, отмечают эксперты.

Ранее «Газета.Ru» писала об отце девочки, получившей при рождении диагноз «очень длинноцепочечный дефицит» (Дефицит ацил-коа дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной цепью). Из-за того, что европейские протоколы лечения не подошли дочери, ее отец остался на ПМЖ в России: помочь девочке жить максимально полноценно смогли только в московской больнице.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
В США предложили ввести санкции против 35 россиян
Вакцина для избранных: в бедных странах от COVID-19 привит лишь 1% населения
Amnesty International обвинила фармкомпании в «вакцинном национализме»
Куда можно улететь из России
С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию
Стрельбу по автомобилю помощника Зеленского вели патронами, произведенными в Венгрии
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию альянса после создания AUKUS
Польская компания PGNiG примет участие в сертификации «Северного потока — 2»
Конгресс поддержал ужесточение санкций США против суверенного долга России
Новости и материалы
Зеленский рассказал, почему совершили покушение на его помощника
Врач Тимаков назвал сроки наступления плато по COVID-19 в России
Президент ФИФА Инфантино оценил возможности российской сборной
В Совфеде заявили, что Россия ответит на новые санкции США против ее граждан
Суд вынес главе МВД постановление из-за штрафов блогера Эдварда Била
«ПСЖ» вырвал победу у «Меца» на 95-й минуте
Химики выяснили, почему дети не любят брокколи
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и вылетел из Кубка Английской лиги
Псаки объяснила рекордное падение рейтинга Байдена пандемией коронавируса
Бастрыкин поручил проверить меры безопасности в пермском вузе до нападения
Капризов высказался о новом контракте с «Миннесотой»
Минтранс предложил ввести для сервисов такси ответственность перед пассажирами
Бузова — о Тарасове: все бывшие кормятся за счет моей фамилии
Мамаева: не буду общаться с Павлом, пока он не поборет алкогольную зависимость
Украина заручилась поддержкой США в расследовании покушения на помощника Зеленского
Емельяненко ответил на вопрос о своем гонораре за бой с блогером
«Ростов» проиграл клубу из третьей лиги и вылетел из Кубка России
Российский летчик Ярошенко рассказал о пытках, которые он пережил в Либерии
Все новости
Будет ли газ кормить Россию вместо нефти
В Минфине объяснили, почему доля газа в доходах бюджета ниже, чем нефти
«Путин и Эрдоган никогда не встречаются, чтобы просто пожать руки»
Политологи рассказали о возможных договоренностях Путина и Эрдогана в Сочи
Бедных не будут судить строго
Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора
«Меланхолики выбирают белый»: что цвет машины говорит о ее хозяине
Психологи связали цвет автомобиля с характером водителя
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
Эксперты оценили возможности американского бомбардировщика B-21 Raider
«Человек не может совершить зло, просто послушав Моргенштерна»
Мизулина заявила, что устроивший стрельбу в Перми был фанатом Моргенштерна
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Microsoft показала новые гаджеты. Почти все они будут поддерживать Windows 11
Microsoft представила складывающийся смартфон Surface Duo 2
Преждевременно состарились: раскрыта тайна замерших галактик
Ученые выяснили, почему в некоторых галактиках не рождаются звезды
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией»
Москва вновь обвинила Вашингтон в развязывании «визовой войны»
Niva станет отдельным брендом Renault
Lada Niva перенесут на французскую платформу
Фоторобот маньяков попробуют составлять по крови. Эксперты опасаются погрешностей
Биоинформатик рассказал, что можно узнать о серийном убийце по крови и сперме
Модельеры пересчитали зубы
Telegram-каналы нашли российские корни у серег-зубов модельера Симон Роша
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях