Первому ребенку, родившемуся в результате ЭКО с минимизацией генетических рисков, исполнился год

Аурея Смигродски (Aurea Smigrodzki) — первый ребенок, родившийся в результате ЭКО с минимальным генетическим риском, отметил свой день рождения, написали в издании pcr.news со ссылкой на Bloomberg.

При планировании беременности родители девочки обратились в компанию Genomic Prediction, которая помогла им отобрать эмбрион на основе оценки возможных генетических заболеваний (полигенного риска). Отец Ауреи – Рафаль Смигродски – врач-невролог из США. Он имеет докторскую степень по генетике человека, и считает, что родители обязаны думать о здоровье будущего ребенка, опираясь на науку и достижения медицины. Вместе с сотрудниками лаборатории ЭКО он выбирал эмбрион с наименьшими генетическими склонностями к возможным заболеваниям сердца, диабета и рака.

«Долг родителей — дать ребенку максимально здоровый жизненный старт», — считает сертифицированный медик из США.

По его мнению, оценка полигенного риска ничем не отличается от вакцинации, так как эти меры способны предотвратить серьезные заболевания и последствия для здоровья.

Лаборатория, в которую обратилась семейная чета Смигродски, начала продавать свой генетический тест на полигенные признаки три года назад. К 2019 году подтвердилось применение теста при планировании как минимум одной беременности. Отношение специалистов по генетике и имплантации эмбрионов к такому подходу неоднозначно: некоторые называют его неэтичным.

Так, специалисты независимого научно-исследовательского Центра Гастингса, базирующийся в Гаррисоне, расположенного в Нью-Йорке, считают, что оценка риска генетических увеличит социальный разрыв между теми, кто может себе позволить такой тест, и теми, кому это не по карману. Однако родители детей, не имеющие выявленных генетических заболеваний, но столкнувшиеся с таковыми при их рождении, такому тесту были бы только рады.

Конечно, тест не может полностью предотвратить генетическую несовместимость будущих родителей, но поможет избежать многих рисков, отмечают эксперты.

Ранее «Газета.Ru» писала об отце девочки, получившей при рождении диагноз «очень длинноцепочечный дефицит» (Дефицит ацил-коа дегидрогеназы жирных кислот с очень длинной углеродной цепью). Из-за того, что европейские протоколы лечения не подошли дочери, ее отец остался на ПМЖ в России: помочь девочке жить максимально полноценно смогли только в московской больнице.