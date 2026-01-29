Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Прокуратура запросила длительный срок заключения для экс-главы научного центра МО

Прокуратура потребовала приговорить экс-главу научного центра МО к 16 годам
Руслан Кривобок/РИА Новости

Военная прокуратура просит признать виновным экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения министерства обороны РФ полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, и приговорить его к лишению свободы на 16 лет. Об этом, ссылаясь на материалы Московского гарнизонного военного суда, сообщает ТАСС.

В качестве дополнительного наказания прокуратура просит назначить Рутько штраф в размере 50 млн рублей, конфисковать сумму взятки в размере 30,272 млн рублей, а также лишить его воинского звания полковник, государственных наград и запретить занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.

Ввиду того, что Рутько заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

26 января сообщалось, что суд приговорил бывшего главу Хорошевского отдела столичного управления Следственного комитета России Рустама Юсупова к 18 годам колонии строгого режима.

Ранее Генпрокуратура обжаловала решение по иску бывшего замминистра обороны.
 
Теперь вы знаете
Начальник просит открыть ИП: почему это предложение, от которого стоит отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!