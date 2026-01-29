Прокуратура запросила длительный срок заключения для экс-главы научного центра МО

Военная прокуратура просит признать виновным экс-начальника Научно-исследовательского центра топогеодезического и навигационного обеспечения министерства обороны РФ полковника Игоря Рутько, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, и приговорить его к лишению свободы на 16 лет. Об этом, ссылаясь на материалы Московского гарнизонного военного суда, сообщает ТАСС.

В качестве дополнительного наказания прокуратура просит назначить Рутько штраф в размере 50 млн рублей, конфисковать сумму взятки в размере 30,272 млн рублей, а также лишить его воинского звания полковник, государственных наград и запретить занимать должности на государственной службе сроком на 13 лет.

Ввиду того, что Рутько заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассматривается в особом порядке. Сейчас он находится под домашним арестом.

