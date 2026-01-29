В МИД РФ рассказали о контактах с НАТО

МИД РФ: у России с НАТО остался только экстренный канал коммуникации

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал ТАСС, что у России и НАТО остался только экстренный канал коммуникации.

По словам дипломата, Североатлантический альянс оборвал все контакты с российской стороной.

«В 2022 году все контакты с нами альянс оборвал. Остался только экстренный канал коммуникации», — поделился Масленников.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что безопасность в Арктике должна стать одним из новых приоритетов НАТО.

Также 28 января официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что внутри НАТО царит «паника» из-за невозможности подать жалобу на действия США в отношении Гренландии.

Она также прокомментировала попытки связать интерес США к Гренландии с влиянием России и Китая, назвав эту историю «абсолютно придуманной».

Ранее Трампа обвинили в нарушении устава НАТО.