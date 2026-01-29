Россияне старше 80 лет получат повышенную пенсию с 1 февраля

Россияне, достигшие 80 лет, с 1 февраля начнут получать повышенную пенсию. Об этом сообщил доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мария Акатнова в беседе с ТАСС.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в январе был повышен до 9 584,69 рублей (+7,6%). Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рублей», — сказала она.

С наступлением 80 лет гражданам России также положена надбавка за уход. Ее размер с 1 января повышен до 1 413,86 рублей, добавила юрист.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что в 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Специалист отметил, что, помимо достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

