В США сделали заявление про Украину

Соединенные Штаты могут перестать помогать Украине, сделав выбор в пользу операции в Иране. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Начало новой войны на Ближнем Востоке может усилить вовлечение США так, что они уже не вернутся. И помощь Киеву находится под угрозой», — рассказал Дэвис.

Военный эксперт при этом подчеркнул, что президент США Дональд Трамп уже направил военные корабли к берегам Ирана, что может означать подготовку к десантной операции.

До этого британские эксперты дали совет США по ситуации вокруг Украины. По данным журнала UnHerd, американским дипломатам потребуется разработать стратегию для завершения нынешнего конфликта, которая не будет сосредоточена исключительно на территории. Эксперты отметили, что вывод войск из Донецка — символическая победа для Москвы и не обеспечивает автоматического прекращения боевых действий. Поэтому США важно сосредоточиться на устранении коренных причин ситуации на Украине, чтобы успешно реализовать свой план по миру.

