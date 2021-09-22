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Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

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Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, с 5 октября будет открыто регулярное авиасообщение с Данией, Новой Зеландией, Перу, ЮАР и Джибути. Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки, рейсы будут возобновлены на взаимной основе.

Кроме того, Россия с 5 октября увеличит число регулярных рейсов в Бахрейн, Индию, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Узбекистан, а с 4 ноября будет увеличено число рейсов в Шри-Ланку.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

21 сентября были сняты все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, а также возобновлены рейсы в Ирак, Испанию, Кению и Словакию.

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