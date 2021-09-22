МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26

МЧС России увеличило группировку, занимающуюся поиском самолета Ан-26, который ранее пропал в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Группировка по поиску самолета усилена, спасатели ведут осмотр таежной местности», — сообщили в МЧС.

Всего в поисковых работах задействованы свыше 70 спасателей и 20 единиц техники. Мероприятия по поиску пропавшего воздушного судна осложнены темным временем суток, неблагоприятными метеоусловиями и горной местностью региона.

22 сентября стало известно о том, что в Хабаровском крае пропал самолет Ан-26, принадлежащий ЗАО «Летные проверки и системы» ВС РФ. Эта компания выполняет 90% всех проверок аэропортов и аэродромов в России. В 18.45 по местному времени (11.45 мск) самолет перестал выходить на связь, сообщение о его пропаже поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС.

Кроме летчиков, на борту находились и технические специалисты. Они облетали взлетно-посадочные полосы местного аэродрома. О неполадках экипаж не докладывал, взлет прошел штатно. Сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что предварительной причиной пропажи лайнера могла быть плохая погода.