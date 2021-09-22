ФСБ признала группу «Джамаат «Красный пахарь» террористической

Федеральная служба безопасности внесла религиозную группу «Джамаат «Красный пахарь» в список террористических, следует из реестра, размещенного на сайте ведомства.

Отмечается, что группа была признана террористами на основе решения Красноглинского районного суда Самары, которое вступило в силу 31 августа. Она стала 36-й в списке организаций, признанных в России террористическими.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с силами СК, Росгвардии и МВД провела антитеррористическую спецоперацию в Республике Ингушетия. В результате были задержаны четыре человека, их считают сторонниками ИГ (организация запрещена в России). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что предполагаемые злоумышленники готовили теракты на территории Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

До этого Росгвардия, МВД и ФСБ совершили четыре спецоперации в нескольких регионах страны. Сообщалось о задержании 31 члена межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ постановлением от 2019 года).