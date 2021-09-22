Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Валерий Рязанский подтвердил информацию об уходе из Совета Федерации 16:49
Работавший с советником Зеленского режиссер назвал возможную причину покушения 16:48
Фетисов прокомментировал подписание нового контракта Капризова... 16:44
В Минсельхозе заявили, что урожая твердой пшеницы хватит для обеспечения России 16:44
Футболисты команды «Наполи» будут играть в форме Armani 16:43
Парламент ДНР ратифицировал договор о единой таможенной зоне с ЛНР 16:42
В Новгородской области разместили баннер со Сталиным 16:39
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП... 16:37
Ученые создали обезболивающую музыку 16:36
Власти ФРГ не обсуждают тему отказа от газа 16:33

ФСБ признала группу «Джамаат «Красный пахарь» террористической

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности внесла религиозную группу «Джамаат «Красный пахарь» в список террористических, следует из реестра, размещенного на сайте ведомства.

Отмечается, что группа была признана террористами на основе решения Красноглинского районного суда Самары, которое вступило в силу 31 августа. Она стала 36-й в списке организаций, признанных в России террористическими.

Ранее Федеральная служба безопасности совместно с силами СК, Росгвардии и МВД провела антитеррористическую спецоперацию в Республике Ингушетия. В результате были задержаны четыре человека, их считают сторонниками ИГ (организация запрещена в России). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что предполагаемые злоумышленники готовили теракты на территории Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия.

До этого Росгвардия, МВД и ФСБ совершили четыре спецоперации в нескольких регионах страны. Сообщалось о задержании 31 члена межрегиональной структуры террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории РФ постановлением от 2019 года).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26
Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском
«Ответ будет сильным». Что говорят о нападении на помощника президента Украины
Песков тяжело вздохнул, услышав о «российском следе» в покушении на советника Зеленского
Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми
Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ
Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма
Под Волгоградом поймали «гражданина СССР» с «полисом надежности» вместо ОСАГО
В ФРГ объяснили рост цен на газ в Европе
В Пенсионном фонде разъяснили порядок увеличения пенсий
Новости и материалы
Валерий Рязанский подтвердил информацию об уходе из Совета Федерации
Работавший с советником Зеленского режиссер назвал возможную причину покушения
Фетисов прокомментировал подписание нового контракта Капризова с «Миннесотой»
В Минсельхозе заявили, что урожая твердой пшеницы хватит для обеспечения России
Футболисты команды «Наполи» будут играть в форме Armani
Парламент ДНР ратифицировал договор о единой таможенной зоне с ЛНР
В Новгородской области разместили баннер со Сталиным
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы
Ученые создали обезболивающую музыку
Власти ФРГ не обсуждают тему отказа от газа
МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего в Хабаровском крае самолета Ан-26
В сейме Латвии объяснили русофобией запрет георгиевской ленты
Песков прояснил позицию Кремля по действиям профессора Сыромятникова при стрельбе в вузе
Наставник «Барселоны» отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции
Аллерголог предложил предупреждать пассажиров о рейсах с животными на борту
Театр Армена Джигарханяна переименовали
АТОР назвала страны, выдающие российским туристам шенген
Бежавшие из Афганистана женщины-депутаты уехали из Грузии
Все новости
Пенсии, мигранты, борьба с либералами: чем займутся звезды в Думе
Певцов, Попов и Майданов — об инициативах, которые они будут продвигать в Госдуме
«И как можно быстрее». США просят у России больше тепла для Европы
Представитель Госдепа призвал Россию увеличить транзит газа через Украину
Кастеты и пистолеты. Что известно о массовой драке в Евпатории
В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке
«Интенсивный рост». В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с COVID-19
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 36 регионах России
Балканский метеорит нашли по камерам
В Словении обнаружили обломки болида, сопоставив данные с видеорегистраторов
В России собираются осложнить перевод денег мошенникам
ЦБ поддержал идею усилить контроль за пополнением карт в банкоматах
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях