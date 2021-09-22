«ЮТэйр» разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах

Авиакомпания «ЮТэйр» изменила правила перевозки домашних животных в самолете, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«ЮТэйр» вводит новые возможности для тех, кто путешествует с животными, и с сентября начинает перевозить кошек и собак на пассажирских креслах — на соседнем от хозяина месте у окна», — говорится в сообщении.

В авиакомпании также отметили, что для оформления перевозки питомца необходимо купить два авиабилета — один для себя, а другой для животного.

Кроме того, перевозить кошку или собаку можно будет только в специальной переноске размером до 55×40×40 см. При этом в пресс-службе подчеркнули, что контейнер должен позволять питомцу встать в полный рост и повернуться вокруг себя.

Ранее правила перевозки животных в самолете изменила авиакомпания «Аэрофлот». Теперь перевозчик разрешает брать с собой в салон двух питомцев старше шести месяцев, если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг.