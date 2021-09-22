В Хакасии нашли тело пропавшего подростка

В Хакасии пропавший тринадцатилетний мальчик был найден убитым в гараже недалеко от своего дома, сообщает региональный СК РФ.

«Следственным отделом по городу Черногорску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 13-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Причины смерти ребенка пока не раскрываются. Сейчас следователи и криминалисты, совместно с экспертами ЭКЦ МВД осматривают место происшествия и тело убитого, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

За последние месяцы в России произошло несколько подобных случаев, часть из которых была связана с насилием в отношении детей. Так, в Тюмени нашли тело восьмилетней девочки Насти, пропавшей днем 30 июня. 19 августа бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе, обнаружила ребенка мертвым, на теле были следы насильственной смерти. Уже 25 августа предполагаемый убийца девочки был задержан. По данным СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, а с 2009 по 2011 год служил сержантом в милиции. Мужчина признался в том, что заманил ребенка в квартиру, изнасиловал, а потом задушил.

Позднее в городе Киселевск в Кемеровской области обнаружили тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитете России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).