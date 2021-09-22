Самолет British airways экстренно сел в Ташкенте из-за смерти на борту

Самолет British airways, выполнявший рейс Исламабад--Лондон, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента из-за смерти на борту. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник аэропорта.

В настоящее время пассажиры расположились в одном из терминалов аэропорта и ожидают вылета.

«Boeing-777 авиакомпании British airways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки», — сказал сотрудник, не уточнив, о каком из аэропортов узбекской столицы идет речь.

В аэропорту уточнили, что предварительная причина смерти — остановка сердца. Гражданство умершей женщины не уточняется.

Ранее самолет Анталья — Екатеринбург экстренно сел в Сочи из-за смерти пассажирки. Женщине стало плохо, ей оказали медицинскую помощь на борту, но спасти ее не удалось — она скончалась еще до прибытия в аэропорт.