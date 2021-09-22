Полиция сообщила о пострадавших в ходе захвата заложников в Германии

Два человека пострадали в ходе инцидента с захватом заложников в автобусе в Баварии. Об этом сообщила полиция Средней Франконии на своей странице в Facebook.

В полиции уточнили, что вечером 21 сентября междугородный автобус ехал в сторону Мюнхена, его пунктом назначения была Сербия. После столкновения между пассажирами автобус остановился, и пассажиры покинули салон, три водителя остались внутри вместе с 30-летним гражданином Сербии, который, по некоторым данным, был вооружен. По мобильному телефону удалось связаться с одним из водителей, оставшиеся в салоне покинули автобус, а мужчина был задержан без сопротивления.

«Согласно последним данным... в автобусе произошло физическое столкновение между несколькими пассажирами по невыясненным причинам, при этом два человека получили легкие ранения. По словам очевидцев, в дальнейшем могла возникнуть опасная ситуация», — говорится в сообщении.

Накануне неизвестный захватил в заложники двух человек на южной автомобильной магистрали на юге Германии. По предварительным данным, захваченные были водителями автобусов.