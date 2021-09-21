Хозяин дома нашел спрятанную в стене тряпичную куклу с пугающей запиской

32-летний Джонатан Льюис, купивший дом в Ливерпуле, обнаружил под лестницей дыру в стене, в которой находилась кукла и пугающая записка. Об этом сообщает Daily Mail.

«Уважаемый читатель/новый домовладелец, спасибо, что освободили меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не понравились, поэтому им пришлось умереть. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрал для них смерть от колотых ран, так что я надеюсь, что у вас есть ножи», — сообщалось в записке.

Льюис тем не менее, не поспешил продавать новый дом и провел расследование, в ходе которого выяснилось, что в месте, где была обнаружена игрушка, несколько лет назад проводился ремонт.

Хозяин дома сообщил, что отнесся с юмором к этому инциденту и пошутил, что тряпичная кукла будет «звездой» на его предстоящей вечеринке на Хэллоуин.

«Здесь может быть две версии: либо это шутка, либо проклятые куклы — это правда. Поэтому я буду верить, что это — шутка», — добавил хозяин дома.

Ранее сообщалось, что во время наводнения в Германии в административном здании был обнаружен тайник в стене, содержавший архив нацистов.