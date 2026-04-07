Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12 человек

«Нижнекамскнефтехим»: число погибших при пожаре возросло до 12 человек

В результате пожара на территории «Нижнекамскнефтехима» число жертв возросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации предприятия, поисковые работы на месте трагедии завершены.

«Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — отметили в пресс-службе.

Компания опубликовала список с именами всех 12 жертв пожара.

2 апреля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что 24 человека, пострадавшие в результате инцидента на заводе «Нижнекамскнефтехим», получают медицинскую помощь в ведущих федеральных центрах, а также в больницах Казани, Нижнекамска и Москвы. Состояние десяти пациентов оценивается врачами как тяжелое, в то время как остальные находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

Инцидент произошел 31 марта. Согласно заявлению пресс-службы холдинга «Сибур», предварительной причиной происшествия мог стать технический сбой в работе оборудования.

