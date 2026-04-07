Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Число жертв пожара на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 12 человек

РИА Новости

В результате пожара на территории «Нижнекамскнефтехима» число жертв возросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации предприятия, поисковые работы на месте трагедии завершены.

«Нижнекамскнефтехим» выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших.

«Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших. Скорбим», — отметили в пресс-службе.

Компания опубликовала список с именами всех 12 жертв пожара.

2 апреля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что 24 человека, пострадавшие в результате инцидента на заводе «Нижнекамскнефтехим», получают медицинскую помощь в ведущих федеральных центрах, а также в больницах Казани, Нижнекамска и Москвы. Состояние десяти пациентов оценивается врачами как тяжелое, в то время как остальные находятся в состоянии средней или легкой степени тяжести.

Инцидент произошел 31 марта. Согласно заявлению пресс-службы холдинга «Сибур», предварительной причиной происшествия мог стать технический сбой в работе оборудования.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
