В МИД РФ предрекли катастрофу в Персидском заливе страшнее чернобыльской

В Министерстве иностранных дел России заявили о нависшей над регионом Персидского залива опасности, масштабы которой могут превзойти последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится на сайте ведомства.

МИД выразил серьезную обеспокоенность в связи с участившимися атаками на иранскую АЭС «Бушер». В заявлении подчеркивается, что эти «безрассудные» действия создают реальную угрозу радиологической катастрофы.

Согласно информации, опубликованной 6 апреля Организацией по атомной энергии Ирана, станция подверглась обстрелу со стороны США и Израиля, в результате чего один сотрудник не выжил.

АЭС «Бушер» является единственной действующей атомной электростанцией в Иране. Первый блок, построенный при содействии России, был введен в эксплуатацию в сентябре 2011 года. Возведение второй очереди, включающей два энергоблока, было приостановлено в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотными летательными аппаратами по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на Ближнем Востоке.

Ранее глава «Росатома» рассказал об эвакуации российских специалистов с АЭС в Иране.