Украина перешла опасную черту, атаковав объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Об этом пишет итальянская газета L.

Как обратили внимание авторы статьи, атака была совершена в сложный для глобальной энергетической системы момент, когда США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, что угрожает мировым поставкам.

«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что цена этого энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни граждан стран Европы, которые с самого начала специальной военной операции России на Украине «стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты».

Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске. В ведомстве заявили, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее дроны ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.