Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе обвинили Украину в пересечении опасной черты

Gleb Garanich/Reuters

Украина перешла опасную черту, атаковав объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Об этом пишет итальянская газета L.

Как обратили внимание авторы статьи, атака была совершена в сложный для глобальной энергетической системы момент, когда США и Израиль проводят военную операцию против Ирана, что угрожает мировым поставкам.

«В этот напряженный период, когда энергия стала оружием массового уничтожения, киевский режим в очередной раз демонстрирует, что играет роль поджигателя», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что цена этого энергетического терроризма вскоре отразится на счетах и жизни граждан стран Европы, которые с самого начала специальной военной операции России на Украине «стали жертвами и заложниками близорукой, идеологически настроенной и мазохистской европейской правящей элиты».

Как сообщили в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 апреля атаковали с помощью беспилотников объекты КТК на перевалочном комплексе в Новороссийске. В ведомстве заявили, что атака на КТК была произведена для дестабилизации мирового рынка углеводородов и прекращения поставок нефтепродуктов европейским потребителям. При налете применялись ударные беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее дроны ВСУ атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!