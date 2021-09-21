Криминалист выявил странности в деле пропавшей блогерши Гэбби Петито

Видеоблогер и криминалист доктор Тодд Гранде проанализировал факты об исчезновении 22-летней американской видеоблогерши Гэбриель Петито и выявил подозрительные аспекты в этом деле. Он обсудил загадочную историю в своем видео на Youtube.

Эксперт указал на несколько несостыковок в этой истории. Во-первых, его смутило то, что несмотря на то, что Брайан Лондри, предполагаемый жених пропавшей девушки, рассказывал всем о предстоящей свадьбе, мать Петито ничего не знала о подобных планах. Как сообщила лучшая подруга девушки, Розой Дэвис, Брайан и Гэбби только обсуждали планы свадьбы, в то время как помолвлены они не были. Она же заявила, что молодой человек был очень манипулятивным, старался ограничить общение Гэбби с подругами, и один раз даже забрал ее документы, чтобы она не могла сходить в бар.

Но особо показательным доктору Гранде показались признания видеоблогерши Миранды Бейкер, которая сообщила что 29 августа, спустя пять дней после последнего выхода на связь Петито, Брайан с ней связался и попросил подвезти его из парка до города Джексон за $200, несмотря на то, что расстояние до него было чуть больше 15 километров. По ее версии он ей сообщил, что отдыхал в кемпинге с Петито несколько дней, однако она предпочла остаться в машине и заняться своим аккаунтом в соцсетях. Как сообщила Бейкер, одежда на нем была чистой, и ей показалось, что он соврал, говоря о том, что несколько дней был в кемпинге в лесу.

«Предложение отдать $200 за очень небольшую дорогу выглядит так, как будто Брайан хотел сделать все, чтобы Бейкер запомнила эту встречу, а то, что он сообщил ей, что Петито занимается своим сайтом звучит словно «Гэбби сейчас точно жива на данный момент». Исходя из этого, можно сказать, что Брайан, возможно, пытался обеспечить себе алиби. А алиби может быть полезно только в том случае, если люди, дающие алиби об этом помнят», — сообщил он.

Петито была объявлена в розыск 10 сентября после того, как уже более двух недель не связывалась с родственниками. До этого она находилась в путешествии по Соединенным Штатам со своим предполагаемым женихом Брайном Лондри. Незадолго до исчезновения полиция останавливала машину Лондри и Петито, поскольку была информация о том, что Брайан ударил Гэбби. Позже полиция обнаружила останки женщины в штате Вайоминг 19 сентября. По сообщению правоохранителей, с большой долей вероятности это — останки Петито. Жених женщины 1 сентября оказался у себя до дома во Флориде, и долгое время отказывался давать какие-то комментарии, после чего исчез.