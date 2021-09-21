Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Космическом командовании США испугались российского... 21.09.2021, 23:55
Малафеев: Дзюба принял честное решение, как и Марио Фернандес 21.09.2021, 23:51
Полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники людей в автобусе... 21.09.2021, 23:43
Глава NASA планирует посетить Россию в ближайшее время 21.09.2021, 23:37
Тренер сборной России по борьбе раскритиковал размер премиальных... 21.09.2021, 23:33
Генетики выяснили, как предки людей лишились хвоста 21.09.2021, 23:29
Суд оправдал россиянина, убившего трёх человек, защищая свою семью 21.09.2021, 23:21
Арбитр Федотов: если судьи решили долбить Слуцкого, то пусть его сразу удаляют 21.09.2021, 23:17
Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей допналогов от... 21.09.2021, 23:05
Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии 21.09.2021, 22:59

Криминалист выявил странности в деле пропавшей блогерши Гэбби Петито

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Find Gabby/Facebook

Видеоблогер и криминалист доктор Тодд Гранде проанализировал факты об исчезновении 22-летней американской видеоблогерши Гэбриель Петито и выявил подозрительные аспекты в этом деле. Он обсудил загадочную историю в своем видео на Youtube.

Эксперт указал на несколько несостыковок в этой истории. Во-первых, его смутило то, что несмотря на то, что Брайан Лондри, предполагаемый жених пропавшей девушки, рассказывал всем о предстоящей свадьбе, мать Петито ничего не знала о подобных планах. Как сообщила лучшая подруга девушки, Розой Дэвис, Брайан и Гэбби только обсуждали планы свадьбы, в то время как помолвлены они не были. Она же заявила, что молодой человек был очень манипулятивным, старался ограничить общение Гэбби с подругами, и один раз даже забрал ее документы, чтобы она не могла сходить в бар.

Но особо показательным доктору Гранде показались признания видеоблогерши Миранды Бейкер, которая сообщила что 29 августа, спустя пять дней после последнего выхода на связь Петито, Брайан с ней связался и попросил подвезти его из парка до города Джексон за $200, несмотря на то, что расстояние до него было чуть больше 15 километров. По ее версии он ей сообщил, что отдыхал в кемпинге с Петито несколько дней, однако она предпочла остаться в машине и заняться своим аккаунтом в соцсетях. Как сообщила Бейкер, одежда на нем была чистой, и ей показалось, что он соврал, говоря о том, что несколько дней был в кемпинге в лесу.

«Предложение отдать $200 за очень небольшую дорогу выглядит так, как будто Брайан хотел сделать все, чтобы Бейкер запомнила эту встречу, а то, что он сообщил ей, что Петито занимается своим сайтом звучит словно «Гэбби сейчас точно жива на данный момент». Исходя из этого, можно сказать, что Брайан, возможно, пытался обеспечить себе алиби. А алиби может быть полезно только в том случае, если люди, дающие алиби об этом помнят», — сообщил он.

Петито была объявлена в розыск 10 сентября после того, как уже более двух недель не связывалась с родственниками. До этого она находилась в путешествии по Соединенным Штатам со своим предполагаемым женихом Брайном Лондри. Незадолго до исчезновения полиция останавливала машину Лондри и Петито, поскольку была информация о том, что Брайан ударил Гэбби. Позже полиция обнаружила останки женщины в штате Вайоминг 19 сентября. По сообщению правоохранителей, с большой долей вероятности это — останки Петито. Жених женщины 1 сентября оказался у себя до дома во Флориде, и долгое время отказывался давать какие-то комментарии, после чего исчез.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В Чечне даже нет такого слова»
Кадыров пригласил президента США убедиться, что в Чечне нет геев
«Лучше быть на ее стороне, чем получать»
Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки
«Настоящая продажа родины»: гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Игрокам сборной России по гандболу грозит до пяти лет заключения за мошенничество
СК проверит действия педагога, не прервавшего лекцию во время нападения на пермский вуз
Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России
Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Байден назвал самого близкого и надежного союзника США
Новости и материалы
В Космическом командовании США испугались российского «спутника-матрешки»
Малафеев: Дзюба принял честное решение, как и Марио Фернандес
Полицейские задержали мужчину, взявшего в заложники людей в автобусе в Германии
Глава NASA планирует посетить Россию в ближайшее время
Тренер сборной России по борьбе раскритиковал размер премиальных за Олимпиаду в Токио
Генетики выяснили, как предки людей лишились хвоста
Суд оправдал россиянина, убившего трёх человек, защищая свою семью
Арбитр Федотов: если судьи решили долбить Слуцкого, то пусть его сразу удаляют
Минфин ожидает получить за три года 546 млрд рублей допналогов от металлургов
Неизвестный взял в заложники двух человек в Германии
Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года
«Ну и дурак»: Уткин оценил отказ Дзюбы от вызова в сборную России
Полицейские задержали в московском метро «Человека-паука»
Старейший профессор факультета психологии МГУ скончалась на 103-м году жизни
Путин назначил нового постоянного представителя России при ОДКБ
Карпин объяснил, что нужно делать Агаларову, чтобы попасть в окончательный список сборной
Мишустин одобрил выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Перми
Зеленский намерен обсудить с генсеком ООН участие организации в «Крымской платформе»
Все новости
Сколько российских граждан самостоятельно копят на пенсию
Зампред ЦБ предложил россиянам самим формировать финансовый капитал до пенсии
«Улик собрано достаточно». Скотленд-Ярд назвал третьего отравителя Скрипалей
В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
QQ-Tencent: Россия нацелила ракеты на 14 столиц стран НАТО
Заключенных предложили водить в театры. К чему это приведет
В профсоюзе полиции рассказали о рисках посещения осужденными культурных мероприятий
Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются
Что носить этой зимой мужчинам
Европа заступилась за Францию в споре с США. Воспользуется ли этим Россия
В Совфеде оценили шансы на налаживание отношений с ЕС на фоне ссоры с США
Как в России прощались с погибшими при стрельбе в Перми
Вашингтон готовится к битве в космосе. Чем ответит Москва
Какое оружие смогут применять Россия и США в случае «космической войны»
«Гениальный ход Дутерте»: зачем боксер Мэнни Пакьяо идет в президенты
Как Родриго Дутерте планирует сохранить власть на Филиппинах
«АвтоВАЗ» добрался до Средней Азии
В Узбекистане начался выпуск автомобилей Lada
«Перестаньте отращивать бороды, чтобы быть похожими на Бориса Вишневского»
«Зеленая альтернатива» и «Яблоко» отказались объединяться с партией «Зеленые»
«Люди живут химерами революций». Мятежники в Судане пытались свергнуть власть
В Судане задержали более 20 военных, подозреваемых в попытке переворота
Что делать с яблоками, если их много
Повара рассказали, на что потратить яблочные запасы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях