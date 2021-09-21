Казахстан увеличит число рейсов в 16 стран, в том числе в Россию

Власти Казахстана на фоне смягчения карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, приняли решение возобновить авиасообщение и увеличить число рейсов с 16 странами, в том числе с Россией. Об этом сообщает межведомственная комиссия по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Казахстана.

В соответствующем списке, помимо России, также оказались ОАЭ, Узбекистан, Германия, Мальдивы, Республика Корея, Польша, Венгрия, Италия, Чехия, Шри-Ланка, Китай, Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан.

Кроме того, руководство Казахстана возобновляют безвизовый режим для въезда на территорию страны для граждан 30 государств с благоприятной эпидемической ситуацией и высоким уровнем вакцинации населения.

Ранее стало известно, что со вторника, 21 сентября, Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Белоруссией, а также возобновляет его с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.