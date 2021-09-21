Глава Минобрнауки рассказал о состоянии пострадавших в пермском вузе

Большинство пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете идут на поправку. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на совете ректоров Пермского края.

«У нас вчера была возможность навестить тех, кто госпитализирован. Большинство из них идут на поправку», — сказал он.

В понедельник, 20 сентября, студент, находившийся на территории одного из корпусов ПГНИУ, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Ранее сообщалось, что семерых пострадавших при стрельбе направят в Москву.

До этого глава Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов рассказал, что безопасность в школах, училищах и вузах можно повысить за счет целевого финансирования и пристального контроля за исполнением закона, регулирующего стоимость охранных услуг.