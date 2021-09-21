В США количество жертв COVID-19 превысило число погибших от «испанки»

Университет Джонса ХопкинсаУниверситет Джонса Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США. Сотрудники учреждения сравнили количество скончавшихся с числом жертв от эпидемии «испанки» с начале ХХ века.

Количество жертв эпидемии испанского гриппа в 1918-1919 годах составило 675 000 человек, говорят данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США. В настоящее время число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом составило 675 885 человек.

В университете Джонса Хопкинса отметили, что смертность от коронавируса растет на фоне распространения дельта-штамма.

В связи с этим США с ноября будут требовать от въезжающих иностранцев полной вакцинации. Главный американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что Соединенные Штаты не достигнут числа в один млн умерших от COVID-19, если больше людей в стране вакцинируются.