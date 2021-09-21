CNN: у высокопоставленного сотрудника ЦРУ обнаружили симптомы «Гаванского синдрома»

Член команды директора ЦРУ США Билла Бернса пожаловался во время поездки в Индию на недомогание, напоминающее так называемый «гаванский синдром». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, в ЦРУ видят в инциденте послание Бернсу, демонстрирующее, что от «гаванского синдрома» не защищен никто.
Журналисты отмечают, что американские власти крайне обеспокоены произошедшим — чтобы спланировать атаку, нужно было знать расписание главы разведывательного управления, которое известно немногим.
Ранее «гаванский синдром» обнаружили у дипломатов США в Германии
«Гаванский синдром» неоднократно наблюдался у сотрудников американских посольств. Они жаловались на головокружение, шумы в голове, вибрацию, тошноту и проблемы со зрением и когнитивными функциями.
В конце 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала отчет, согласно которому причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов было направленное радиочастотное воздействие.