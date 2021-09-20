Ученые выяснили причину диабета и ожирения

Австралийские ученые выяснили, что к сахарному диабету и ожирению может привести дисфункция лимфатической системы брыжейки, органа пищеварительной системы человека. Об этом сообщает издание Nature Metabolism.

Как заявили эксперты из Мельбурнского института фармацевтических наук Университета Монаша, диета с высоким содержанием жиров может стимулировать образование в брыжейке сети извилистых и разветвляющихся лимфатических сосудов.

Исследование было организовано с коллегами из Мельбурнского университета, Университета Окленда и Университета Южной Австралии.

Сосуды, имеющие название мезентериальных, обладают тенденцией пропускать лимфатическую жидкость, богатую кишечными липидными метаболитами и воспалительными медиаторами, в висцеральную жировую ткань брюшной полости. Данное обстоятельство вызывает накопление абдоминального жира и приводит к инсулинорезистентности.

«В этом исследовании мы впервые смогли раскрыть биологическую причину того, почему накопление жира вокруг живота коррелирует с более высокими показателями метаболических заболеваний, таких как диабет второго типа, чем накопление жира в других частях тела», — подчеркнула руководитель исследования, доцент Натали Треваскис.

По словам Треваскис, доказано, что диета с высоким содержанием жиров приводит к дисфункции мезентериальных лимфатических сосудов. В результате могут быть такие негативные последствия для организма, как жир в области живота и нарушение, при котором организм вырабатывает инсулин, но не использует его должным образом.

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