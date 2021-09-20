Студенты показали фото охранника, погибшего при стрельбе в Перми

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета показали фото убитого при нападении на вуз охранника, сообщает «Лента.ру».

На предоставленной студентами фотографии видно, как человек в черной форме лежит в луже крови у входа в здание университета. По словам отправившего снимок студента, на нем изображен один из охранников, который скончался на месте от выстрела.

Учащиеся также рассказали журналистам, что вуз не был в полной мере обеспечен охраной. По их словам, после начала учебного года на вахте работал только один человек.

«Там просто сидит какой-то дед, всех пропускает, и все, на этом охрана закончилась», — рассказала собеседница издания.

Ранее стало известно, что 20 сентября около 10 часов утра молодой человек проник на территорию кампуса Пермского государственного университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. В Минздраве региона позднее сообщили, что в результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 человек пострадали. Семеро пострадавших в происшествия госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве. В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Его личность была установлена.