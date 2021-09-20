Китайским школьникам запретили сидеть в TikTok более 40 минут в день

Школьникам в КНР ограничили время пользования приложением Douyin — китайским аналогом TikTok. Об этом сообщили в The Verge, cо ссылкой на Byte Dance — компанию-разработчика TikTok.

Приложением смогут пользоваться только дети до 14 лет с проверенных аккаунтов и в промежутке между 6 часами утра и 10 часами вечера, а также не более 40 минут в день. Более того, сообщалось, что родителям рекомендовали помочь своим детям во включении «молодежного режима» в Douyin.

Такие ограничения вступили в силу в соответствии с новыми нормативами, изданными Главным государственным управлением по делам радио и телевидения в прошлом месяце о лимитировании использования интернета детьми.

«В молодежном режиме будут интересные научно-популярные эксперименты, музейные выставки, красивые ландшафты нашей страны и разъяснения тех или иных исторических фактов», — сообщили в ByteDance о том, какой контент отныне будет доступен детям.

Ранее «Газета.Ru» писала об ужесточении законодательства в Китае в отношении интернета и телевидения.