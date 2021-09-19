Навальный не сможет проголосовать на выборах

Блогер Алексей Навальный не голосовал на выборах — по российскому законодательству, осужденные голосовать не могут. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Бояринева.

«У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу», — сказал он.

В феврале суд по ходатайству ФСИН отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Его заменили на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный отбывает наказание в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

На 15.00 мск общая явка на выборах в Москве составила 43,3%.