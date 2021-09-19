Общая явка на выборах в Москве составила 43,3% на 15.00

Явка на выборах в Государственную думу в столице по данным на 15.00 мск с учетом онлайн-голосования составила 43,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова.

По его словам, бумажными бюллетенями проголосовали 19% москвичей, онлайн — 93,7%.

«Это превышает электронную явку на [голосовании по поправкам к] конституции, у нас там было 93,02%», — сообщил Венедиктов. Данных по голосованию на дому он не привел.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Голосование уже завершилось в нескольких регионах страны. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Ранее стало известно, что явка онлайн-голосования в Москве достигла 90%.