На Москву надвигаются сильные дожди, холод и ветер

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие несколько дней в Москве ожидаются сильные дожди, ветер и холодная погода. Об этом сообщает ТАСС.

«Холодная погода, которая была в конце этой недели, покажется очень даже комфортной в понедельник, потому что помимо холода мы ощутим заметные дожди и усиление ветра до 17 м/с. Я стараюсь не давать эпитеты и определения обычно, но тут погода действительно будет холодной», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в такую погоду очень легко простудиться.

Непогода с сильными дождями и ветром сохранится до 22 сентября включительно. В начале недели максимальная температура воздуха составит +5-8°C.

Ранее синоптики назвали текущий сентябрь в Москве самым холодным с начала XXI века.