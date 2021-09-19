В Екатеринбурге «неадекватный под наркотой» вломился в детскую поликлинику

В Екатеринбургскую больницу вломился мужчина, который по свидетельствам очевидцев находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает e1.ru.

Нарушителя — мужчину возрастом от 30 до 49 лет — заметили возвращавшиеся из футбольной секции дети. По их словам, мужчина перед тем как выбить дверь стоял у входа в лечебницу и кричал: «Мама!». Когда он начал ломиться внутрь, мальчики вызвали росгвардейцев.

«Этот мужчина зашел в больницу — и тут как раз подъехали. Человек из Росгвардии вывел его», — вспомнил один из них.

Третий очевидец предположил, что задержанный был под воздействием наркотиков.

«Охранник больницы ничего не смог с ним сделать, но росгвардейцы его подкрутили. В итоге мужчину посадили в скорую и отправили в психиатрию. Он был неадкватный, под наркотой», — сказал свидетель.

Приехавшему на место происшествия журналисту нарушитель не смог объяснить, зачем пытался попасть в больницу.

Ранее екатеринбуржец устроил стрельбу из-за медлительности юноши-инвалид