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США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

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Matias Delacroix/AP

Власти США вывезут мигрантов из Техаса, в котором за последнюю неделю произошел приток гаитянских мигрантов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Свыше 10 тыс. человек скопилось в импровизированном лагере под мостом, который соединяет Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. Местные чиновники обеспечили их достаточным количеством еды или услуг. В минувшую пятницу порядка 2 тыс. человек были отправлены в иммиграционные центры.

Американское правительство сообщило, что собирается в воскресенье отправить мигрантов домой. Как заявили власти, такая мера была введена, «чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу» и вывезены из Соединенных Штатов «в соответствии с законами и политикой» страны.

Ранее первая леди Гаити Мартина Моиз заявила, что должна была погибнуть вместе со своим супругом президентом государства Жовенелем Моизом во время покушения в июле этого года. По ее словам, она собирается вернуться в страну, несмотря на угрозу повторного нападения.

Покушение на Жовенеля Моиза произошло в ночь на 7 июля, группа людей ворвалась в резиденцию президента и открыла огонь. В результате нападения глава государства получил смертельное ранение, а его жена была ранена в руку и бедро — впоследствии ее госпитализировали в Майами (США), где она и пребывает до сих пор после выписки из больницы.

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