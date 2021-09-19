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В США школьники разоряют туалеты из-за TikTok-тренда

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Valentin Wolf/Global Look Press

Среди американских детей набирает популярность мелкое воровство в школьных туалетах — добычей делятcя в TikTok. Об этом сообщает радиостанция NPR.

Как выяснили журналисты, юные вандалы появились по всей стране: украден дозатор мыла и повреждена раковина во Флориде; засорены унитазы, сорваны зеркала и дозаторы мыла в Калифорнии; испачканы красной краской стены в Арканзасе; разбита плитка и сломаны перегородки в Теннесси.

Ученики подписывают разрушительные видео хэштегом #deviouslick (ловкая кража). В соцсети заявили, что подобный контент удаляется.

«Мы ожидаем, что наше сообщество останется безопасным и будет творить ответственно, и мы не одобряем контент, который способствует преступной деятельности», — приводит слова представителя TikTok радиостанция.

По словам доцента Университета Брауна Жаклин Неси, которая изучает поведение подростков, воровством дети пытаются привлечь к себе внимание.

«Цель не в том, чтобы получить украденное из школы. Я думаю, что цель состоит в том, чтобы получить в сети одобрение сверстников, и это действительно мощный стимул для подростков», — сказала она.

Учителя и полицейские призывают родителей провести с детьми воспитательную беседу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне — все началось с TikTok, внимание пользователей которого привлекло видео с воздушным поцелуем дипломата.

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