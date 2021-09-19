Недавно избранный мэр Йоханнесбурга стал жертвой ДТП

Южноафриканский политик Джолиди Матонго, который недавно был избран мэром Йоханнесбурга, стал жертвой ДТП. Об этом пишет местный портал news24.

Как сообщается, авария произошла 18 сентября после того, как градоначальник принял участие в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс в пригороде Йоханнесбурга Соуэто. Там он сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Матонго стал мэром Йоханнесбурга 10 августа после смерти своего предшественника Джеффа Махубо, который скончался из-за коронавируса. Таким образом, политик пробыл на должности главы города чуть больше месяца.

Ранее сообщалось, что в ЮАР вспыхнули беспорядки из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

В июле российское посольство в ЮАР призвало граждан РФ в связи с обострением социально-политической обстановки в республике по возможности не покидать свои дома.