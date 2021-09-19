Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Вашингтоне полиция арестовала вооруженного манифестанта 01:34
Фигуристка Бутырская рассказала, чем ее поразила Трусова 01:32
Пушков предрек рост «трещин» в НАТО из-за действий США 01:25
Александр Емельяненко высказался о возможном реванше с Тарасовым 01:14
В Австралии чайки испортили романтическое видео 01:01
Консул посетила задержанного в Праге россиянина Франчетти 00:52
Наставник «Ахмата» раскритиковал судейство в матче РПЛ против... 00:42
В Европарламенте констатировали, что Франция стала для США «другом второго... 00:30
Боец Емельяненко — Тарасову: у тебя были только колхозные удары 00:28
Убийца из Колорадо получил 1282 года тюрьмы в дополнение к пожизненному... 00:25

Недавно избранный мэр Йоханнесбурга стал жертвой ДТП

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Южноафриканский политик Джолиди Матонго, который недавно был избран мэром Йоханнесбурга, стал жертвой ДТП. Об этом пишет местный портал news24.

Как сообщается, авария произошла 18 сентября после того, как градоначальник принял участие в предвыборной кампании партии Африканский национальный конгресс в пригороде Йоханнесбурга Соуэто. Там он сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу.

Матонго стал мэром Йоханнесбурга 10 августа после смерти своего предшественника Джеффа Махубо, который скончался из-за коронавируса. Таким образом, политик пробыл на должности главы города чуть больше месяца.

Ранее сообщалось, что в ЮАР вспыхнули беспорядки из-за заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Протесты сторонников экс-президента вылились в массовые грабежи и мародерство. Чтобы подавить беспорядки в Гаутенг и Квазулу-Натал были направлены войска. Согласно приговору, 79-летний бывший президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы.

В июле российское посольство в ЮАР призвало граждан РФ в связи с обострением социально-политической обстановки в республике по возможности не покидать свои дома.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Явка на выборах в Госдуму составила 31,51% во второй день голосования
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Кай Метов рассказал о своем состоянии после ДТП в Белоруссии
Лингвист объяснил, почему нельзя выучить иностранные языки по Евангелию
Порошенко раскритиковал идею о переименовании Украины
Врач рассказала, как «мерзлякам» легче перенести холод
Новости и материалы
В Вашингтоне полиция арестовала вооруженного манифестанта
Фигуристка Бутырская рассказала, чем ее поразила Трусова
Пушков предрек рост «трещин» в НАТО из-за действий США
Александр Емельяненко высказался о возможном реванше с Тарасовым
В Австралии чайки испортили романтическое видео
Консул посетила задержанного в Праге россиянина Франчетти
Наставник «Ахмата» раскритиковал судейство в матче РПЛ против «Краснодара»
В Европарламенте констатировали, что Франция стала для США «другом второго ранга»
Боец Емельяненко — Тарасову: у тебя были только колхозные удары
Убийца из Колорадо получил 1282 года тюрьмы в дополнение к пожизненному сроку
Фанаты «Бернли» и «Арсенала» устроили драку на стадионе после матча АПЛ
«Аталанта» Миранчука одержала победу над «Салернитаной»
Принц Чарльз рассказал о последнем разговоре с принцем Филиппом
Емельяненко единогласным решением судей победил блогера Тарасова
В РПЦ назвали порнографическим запрещенный к показу фильм «Искушение»
«Аякс» забил девять голов в матче чемпионата Нидерландов
Франция не станет отзывать посла из Великобритании
Казанский рассказал, почему решил уйти с «Матч ТВ»
Все новости
Торговцы, промышленники и саудиты. Названы богатейшие семьи Земли
Bloomberg составил рейтинг 25 самых состоятельных династий мира
«Триумфальные возгласы России преждевременны»
Евродепутат рассказал, как превратить «Северный поток — 2» в «руины»
Главная битва поп-ММА: Емельяненко победил Тарасова только решением судей
Александр Емельяненко одолел Артема Тарасова в бою на голых кулаках
«Наши десантники прыгали с парашютом в Арктике. США на это не способны»
Зачем Россия усиливает военное присутствие в арктической зоне
ОЗУ, УФР, Русь-Украина, Укрусь: как политики предлагают переименовать Украину
Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания»
В Минкульте объяснили запрет на прокат «Искушения» Пола Верховена
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
Терраса на крыше и окно в ванной. Россияне ищут необычное жилье
Застройщики рассказали о новых запросах покупателей недвижимости
«Циничный геноцид»: в России осудили бойню на Фарерах
Россиян призвали отказаться от датских товаров из-за убийства 1500 дельфинов
С Путиным и енотом: как россияне голосовали в первый день выборов
В ЦИК поступило 137 обращений по возможному принуждению к голосованию
В России растет число заболевших COVID-19. С чем это связано
В России впервые с августа выявили более 20 тысяч случаев коронавируса
Дело о налогах: о чем Тиньков договорился с США
Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению
Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании
Зачем именитые парфюмерные бренды создают странные ароматы
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях