Французский канатоходец прошел 670 метров по канату между Эйфелевой башней и театром

В Париже французский канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по канату от Эйфелевой башни до Национального театра танцев Шайо. Об этом сообщает Actu Paris.

Мероприятие прошло в рамках Дней культурного наследия Франции. Маршрут, во время которого он менял позы и приседал, Полин начал с Эйфелевой башни на высоте 68 метров, после чего прошел отрезок пути над рекой Сеной на высоте 30 метров и поднялся на уровень крыши театра Шайо на высоту 56 метров.

На весь путь он потратил 30 минут.

Ранее сообщалось, что канатоходец прошелся над Фонтанкой в Петербурге. Мужчина пересек Фонтанку у Аничкова моста по тросу, который перекинул с одного берега на другой. Он передвигался босиком и без страховки.

Канатоходец прошел прямо над туристическими судами, которые плыли под ним в тот момент. За ним наблюдали десятки прохожих.