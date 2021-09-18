Основатель московской компании по заморозке тел заявил об угрозах

Совладелец компании по заморозке тел «КриоРус» Данил Медведев заявил, что ему угрожают неизвестные, сообщает Telegram-канал Mash.

По его словам, после беседы с экс-супругой и совладелицей компании к нему пришли двое мужчин и потребовали «вернуть долги».

Незнакомцы сказали бизнесмену, что им бы не хотелось, «чтобы с ним произошло что-то плохое», добавив, что это первое предупреждение.

Бывшие супруги никак не могут поделить совместный бизнес. Так, в начале сентября в Facebook появился пост о том, что гендиректор компании «КриоРус», занимающейся заморозкой умерших, Виктория Удалова, пыталась выкрасть контейнеры с телами со склада. Сама Удалова в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила попытку забрать оборудование, однако отказалась уточнить были ли тела людей в контейнерах и не пострадали ли они при перевозке.

По ее словам, бывший муж, а также экс-соучредитель Данила Медведев написал на нее в полицию ложный донос, в котором утверждал, что якобы она крадет собственное оборудование.

По словам Удаловой, Медведев недавно открыл аналогичную компанию, по заморозке умерших для возможного воскрешения в будущем. Экс-супруг Удаловой заявил изданию «Подъем», что у него имеются все договоры на оборудование, а также распоряжение полиции о том, чтобы оно оставалось на старом месте, пока проводится анализ документов.

«КриоРус» была создана в 2005 году как проект Российского Трансгуманистического Движения — компания занимается посмертной заморозкой тел умерших, их хранением до того момента, пока ученые не разработают способ оживить усопшего. Для хранения замороженных с помощью жидкого азота тел они используют сосуды Дьюара.