Ученые установили, что COVID-19 мутирует для лучшего распространения по воздуху

Ученые школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда пришли к выводу, что коронавирус мутирует для того, чтобы активнее распространяться по воздуху, пишет британское издание Daily Mail.

По данным экспертов, частицы «альфа»-штамма распространяются воздушно-капельным путем в 100 раз быстрее, чем «уханьский» штамм COVID-19.

Эксперты сосредоточились на исследовании «альфа»-штамма, так как он стал доминирующим в Великобритании к январю 2021 года.

В эксперименте, который проводился с мая 2020 года по апрель 2021 года, приняли участие 49 человек, инфицированных «альфа»-штаммом. Добровольцы дышали через специальный аппарат в течение 30 минут без маски, а затем — полчаса в маске.

В результате ученые установили, что люди, инфицированные «альфа»-штаммом выпускают в воздух от 43 до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, кто заражен другим вариантом вируса.

Увеличение числа передаваемых частиц появилось еще до возникновения «дельта»-штамма . Исследователи уверены, что COVID-19 мутирует и это дает ему возможность лучше и быстрее передаваться по воздуху. Кроме того ученые выяснили, что обычная медицинская маска способна удерживать до 48% вирусных частиц.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против «дельта»-штамма патогена оказалась на порядок выше, чем у зарубежных вакцин.