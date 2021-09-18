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Ученые установили, что COVID-19 мутирует для лучшего распространения по воздуху

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Ученые школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда пришли к выводу, что коронавирус мутирует для того, чтобы активнее распространяться по воздуху, пишет британское издание Daily Mail.

По данным экспертов, частицы «альфа»-штамма распространяются воздушно-капельным путем в 100 раз быстрее, чем «уханьский» штамм COVID-19.
Эксперты сосредоточились на исследовании «альфа»-штамма, так как он стал доминирующим в Великобритании к январю 2021 года.

В эксперименте, который проводился с мая 2020 года по апрель 2021 года, приняли участие 49 человек, инфицированных «альфа»-штаммом. Добровольцы дышали через специальный аппарат в течение 30 минут без маски, а затем — полчаса в маске.

В результате ученые установили, что люди, инфицированные «альфа»-штаммом выпускают в воздух от 43 до 100 раз больше вирусных частиц, чем те, кто заражен другим вариантом вируса.

Увеличение числа передаваемых частиц появилось еще до возникновения «дельта»-штамма . Исследователи уверены, что COVID-19 мутирует и это дает ему возможность лучше и быстрее передаваться по воздуху. Кроме того ученые выяснили, что обычная медицинская маска способна удерживать до 48% вирусных частиц.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против «дельта»-штамма патогена оказалась на порядок выше, чем у зарубежных вакцин.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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