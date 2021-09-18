На блогера Била вновь подали в суд

На российского блогера Эдварда Била вновь подали в суд с требованием выплатить более 650 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«33-летняя Юлия Орлова, первой сообщившая о том, что блогер спровоцировал аварию, требует 654,5 тыс. рублей. В сумму включены: возмещение имущественного ущерба, моральная компенсация и расходы на экспертизы», — говорится в сообщении портала.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишили водительских прав.