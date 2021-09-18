До 13 градусов тепла прогнозируют в Москве в субботу

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в субботу, 18 сентября, будет до +13°С. В столице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +11...+13°С, по области температура будет колебаться +9...+14°С тепла. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +3...+5°С, в Подмосковье — +1-6°С. Синоптики прогнозируют в ночь на воскресенье небольшой дождь и порывы ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 754 мм рт. ст., а ночью — 753 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что максимальные температуры 5-10℃, а также дожди, временами сильные, прогнозируются в центре Европейской России до конца следующей рабочей недели.

Он добавил, что холодная погода придет с воздушными массами из Арктики. По утверждениям Вильфанда, первая половина сентября соответствовала климатической норме.