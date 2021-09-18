В США миллионера признали виновным в убийстве 21-летней давности

Магнат в сфере недвижимости и американский миллионер Роберт Дарст признан виновным в убийстве первой степени в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, присяжным суда Лос-Анджелеса потребовалось три дня, чтобы обсудить и вынести решение по делу Дарста. Сам миллионер не присутствовал на заседании из-за самоизоляции после контакта с переносчиком коронавируса.

В публикации отмечается, что в ходе допроса Дарста в суде он путался в показаниях и в конце сам признал, что «очень сложно поверить и принять» то, что он направил записку с указанием местонахождения тела Берман и при этом не убивал свою близкую знакомую.

78-летнему миллионеру грозит пожизненное заключение в тюрьме. Судебное слушание, на котором судья огласит приговор, намечено на 18 октября. Состояние Дарста, который владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, в настоящее время оценивается в 100 млн долларов.

В 2015 году во время съемок документального сериала Дарст ненароком признался в совершении убийств, когда отошел в ванную комнату и не снял с себя микрофон.