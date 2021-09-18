Юрист назвал долги, которые могут перейти по наследству

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что в соответствии с Гражданским кодексом РФ, в состав наследства входят имущественные права и обязанности, то есть долги. Об сообщает агентство «Прайм».

По словам юриста, гражданин может заявить о праве на наследство в течение полугода. Оно передается целиком, включая имеющиеся обязательства.

Например, нельзя принять в наследство квартиру и отказаться от ипотечных платежей за нее. Или принять автомобиль, отказавшись от выплаты автокредита.

Соловьев советует, оценить наследство учитывая все возможные долговые обязательства и только после этого принимать взвешенное решение. В случае, если человек согласится на такое наследство, то ему придется выплатить все долги по ЖКХ и ипотеке наследователя, как и непогашенные кредиты.

Отказаться же от наследства можно только целиком, подчеркивает юрист.

При этом, существуют случаи, когда долги не передаются по наследству. Например, деньги занятые у физлиц нотариально не заверенные; платежи по алиментам, штрафные санкции по договорам, исключая кредитные, и обязательства по возмещению ущерба, нанесенного здоровью и имуществу другого человека, подчеркнул Соловьев.

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